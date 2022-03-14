Kılıçdaroğlu’ndan Tıp Bayramı mesajı: Sandıkta Saray’daki zatı göndereceğiz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı: Çok az kaldı; sandıkta Saray’daki zatı göndereceğiz.

Özellikle son dönemde çok sayıda hekimin çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle kamudan istifa ettiği, birçok genç hekiminse yurt dışında iş bulmak için belge topladığı bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa geçen haftaki konuşmasında sağlıkçıların koşullarının yeterli olduğunu belirtip “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin” demişti. Erdoğan’ın sözleri büyük tepki toplayınca yetkililerden ‘toparlama’ hamleleri gelmişti.

CHP liderinin Twitter’da paylaştığı 14 Mart Tıp Bayramı mesajı şöyle: “Canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçileri, sizler bizim baş tacımızsınız. Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı göndereceğiz! Çalışma koşullarınızın düzeleceği ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız.”