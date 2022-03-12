Erdoğan yeterli bulmuştu: Sağlıkçıların maaşına zam hazırlığı

Sağlık çalışanlarının maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için süren çalışmalarda sona gelindiği, düzenlemenin 14 Mart Tıp Bayramı’na yetiştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Son dönemde çok sayıda hekimin çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle kamudan istifa ettiği, birçok genç hekiminse yurt dışında iş bulmak için belge topladığı bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa geçen haftaki konuşmasında sağlıkçıların maaşının yeterli olduğunu belirtip “Giderlerse gitsinler” demişti. Erdoğan’ın sözleri büyük tepki toplayınca, iktidara yakın medya, dönem dönem ısıtılan sağlık çalışanlarına yönelik düzenleme hazırlıklarını tekrar gündeme sokmuştu.

Hafta içinde sağlıkçılara yönelik şiddeti durdurmaya dönük çalışmalardan bahsedilirken, şimdi de maaşlara yönelik bir düzenlemenin planlandığı bildirildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre aralıkta yasalaşmadan geri çekilen tasarı üzerine tekrar çalışıldı.

Tasarıda çok sayıda sağlık çalışanını kapsam dışında tutulduğunun fark edildiği, artık ambulans şoföründen hemşireye, üniversite çalışanından diş hekimine kadar tüm sağlık çalışanlarının düzenlemeden faydalanacağı belirtildi.

Aile hekimlerininse kapsam dışı tutulduğu, bu gruptakilerin maaşlarının kararnameyle düzenleneceği bildirildi.

Buna göre maaş artışından emekli doktorlar da faydalanacak.

Düzenlemeye göre kamudaki sağlık çalışanlarının maaşı 2 bin 500 ila 5 bin lira artacak. Artış pratisyen hekimlerde 2 bin 500 lira, uzman hekimlerde 5 bin lira planlanıyor. Diğer sağlık personelin ücretinin aylık 500-600 lira artacağı belirtildi.