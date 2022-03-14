Bakan Koca’dan ‘manidar’ Tıp Bayramı kutlaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Koca, Twitter’da şu mesajı paylaştı: “Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler, 14 MART Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara!”

Son dönemde çok sayıda hekimin çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle kamudan istifa ettiği, birçok genç hekiminse yurt dışında iş bulmak için belge topladığı bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa geçen haftaki konuşmasında sağlıkçıların koşullarının yeterli olduğunu belirtip “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin” demişti. Erdoğan’ın sözleri büyük tepki toplayınca yetkililerden ‘toparlama’ hamleleri gelmişti.