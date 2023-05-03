Kılıçdaroğlu’ndan Kızılcık Şerbeti’ne ‘nokta atışı’ reklam

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DİKEN ÖZEL

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti’ne dizideki bağlama uygun reklam verdi.

Görsel: Diken

CHP’nin kampanya ekibi, devletin resmi yayın organı TRT’nin bile kendilerine neredeyse hiç yer vermediğine dikkat çekiyor. Bu nedenle seçmene ulaşmak için ‘nokta atışı’ reklam stratejisi izliyor.

Kızılcık Şerbeti‘nin dün yayınlanan bölümünde ‘ev hanımları’nın olduğu bir sahnede ekrana Kılıçdaroğlu’nun Aile Destekleri Sigortası vaadine dair bir reklam geldi.

CHP lideri, bu vaadini 22 Nisan’da yayınladığı videoda duyurmuştu: “Katılım bankalarıyla anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız. Aile Destekleri Sigortası parasını, altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız.”

Tarım sitesine reklam

Öte yandan CHP, ‘nokta atışı’ stratejisi kapsamında tarımla ilişkili seçmenin ziyaret edeceği sitelere tarımla ilgili vaatlerin reklamını veriyor.

En çok ziyaret edilen sitelere verilen reklamlardaysa sığınmacılar ve ekonomi gibi ülkedeki en çok tartışılan konular tercih ediliyor.