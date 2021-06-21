Kılıçdaroğlu’na saldırıya ilişkin dava 7 Ekim’e ertelendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili dava 7 Ekim’e ertelendi.

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Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu Mahallesi’ndeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı.

Çubuk 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklar, bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Milletvekillerinin de arasında bulunduğu bazı CHP’liler de duruşmayı takip etti.

Duruşmada CHP’nin avukatları, parti aracına verilen zararın 24 bin 597 lira 44 kuruş olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın tanık olarak dinlenmesini ve mahkemenin görevsizlik kararıyla dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesini talep etti.

Mahkeme, Akar ve cenazeye katılan protokoldeki diğer isimlerin tanık olarak dinlenmesi talebini reddetti.

Sanıklar hakkındaki ‘yurt dışına çıkış yasağı’nın devamına, duruşmaya katılmayan dört sanığın ‘zorla getirilmesine’ ve ‘görevsizlik talebinin reddine’ karar verildi.

Çubuk başsavcılığı ilk olarak 36 kişi hakkında dava açmış, sonradan birleşen dosyalarla sanık sayısı 67’ye yükselmişti.