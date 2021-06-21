Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’na saldırıya ilişkin dava 7 Ekim’e ertelendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili dava 7 Ekim’e ertelendi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu Mahallesi’ndeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı.


Çubuk 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklar, bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Milletvekillerinin de arasında bulunduğu bazı CHP’liler de duruşmayı takip etti.

Duruşmada CHP’nin avukatları, parti aracına verilen zararın 24 bin 597 lira 44 kuruş olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın tanık olarak dinlenmesini ve mahkemenin görevsizlik kararıyla dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesini talep etti.

Mahkeme, Akar ve cenazeye katılan protokoldeki diğer isimlerin tanık olarak dinlenmesi talebini reddetti.

Sanıklar hakkındaki ‘yurt dışına çıkış yasağı’nın devamına, duruşmaya katılmayan dört sanığın ‘zorla getirilmesine’ ve ‘görevsizlik talebinin reddine’ karar verildi.

Çubuk başsavcılığı ilk olarak 36 kişi hakkında dava açmış, sonradan birleşen dosyalarla sanık sayısı 67’ye yükselmişti.

Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili 21 kişiye 33 yıl altı aya kadar hapis istemi

Kılıçdaroğlu’na cenazede saldırı

Kılıçdaroğlu için linç isteyen sanığa 9 bin lira ceza

Şube başkanıymış: Kılıçdaroğlu’na saldıranı bıraktıran savcı Ensar’cı çıktı

AKP ile CHP’nin ‘Kılıçdaroğlu’na saldırı’ polemiği

CHP’nin Çubuk tespiti: Yola taş yığıldı, sopa dağıtıldı, dışardan kişiler kalabalıkta dolaştı

CHP’li Öztrak: Genel başkanımıza yapılan linç girişimi geçiştirilemez

Kılıçdaroğlu, cenazede kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

Erdoğan: Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor

Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan saldırgan: ‘PKK destekçisi’ söylemi beni etkiledi

Bahçeli: Kimse bizi olayların gizli faili olarak gösteremez

Genç İmam Hatipliler Derneği’nden Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Kılıçdaroğlu’na saldırı soruşturması: Dokuz kişiden sekizi serbest

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan adam AKP üyesiymiş: Partiden ihraç ediliyor

Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili altı kişi gözaltında

CHP’den Güneş gazetesine tepki: Terörden beslenmek tam da budur

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na saldırı yorumu: Nereye nasıl gideceğini araştırmalıydı

CHP sözcüsü: Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı organizedir

Hulusi Akar’dan Kılıçdaroğlu’na saldıranlara: Mesajınızı verdiniz!

Kılıçdaroğlu: Saldırınca cenazeye gitmem sanıyorlar, bir milim geri adım atmam

CHP’liler Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı sonrası içişleri bakanını protesto etti

CHP raporu: Kılıçdaroğlu’na linç girişimi planlı ve kimse tutuklu değil

SON HABERLER

Dolar 8,80’li seviyeleri zorluyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri artırma ve varlık alımını azaltma tartışmalarını başlatmasıyla dolardaki güçlenme devam ediyor. Yeni hafta itibariyle dolar/TL 8,80 bandını zorlamaya başladı.

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağında son 10 gün

Geçen yıl mart ayından beri devam eden kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) desteğinde süre 30 Haziran’da doluyor. 10 gün içinde yeni bir düzenleme olmazsa KÇÖ, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği uygulamaları son bulacak. İş dünyası ise uygulamanın yeniden uzatılmasını talep ediyor.