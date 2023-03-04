Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu’yla görüştü

CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sona erdi. Anadolu Ajansına göre Kılıçdaroğlu toplantı sonrası Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la özel görüştü.
Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener altılı masadan ayrıldığı açıklayarak İmamoğlu ve Yavaş’a çağrı yapmıştı. Gelişmenin ardından CHP‘li 10 büyükşehir belediye başkanı, bugün parti genel merkezine geldi.
Belediye başkanları, saat 13:00’te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi genel başkan Kılıçdaroğlu’yla görüştü.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıya katılmadı.
Anadolu Ajansı’na göre Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş’la toplantının ardından özel olarak görüştü.