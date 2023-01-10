Kılıçdaroğlu: Yabancıya konut satışını yasaklayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev fiyatı ve kira ücretlerindeki artışa dikkat çekerek iktidar olduklarında fiyat dengesi oluşana kadar yabancıya konut satışını yasaklayacaklarını duyurdu.

‘Yabancıya konut satışı yasaklanacak.’ (Arşiv)

CHP lideri Twitter’dan paylaştığı mesajda, şunları kaydetti: “Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır.”

Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 10, 2023

Konut krizi

Kanada, vatandaşlarının yaşadığı ev bulma sorunu nedeniyle 1 Ocak 2023’ten itibaren yabancılara konut satışlarını iki yıl boyunca yasakladı. Kanada’nın hamlesi, ‘Türkiye’de de benzer bir uygulama olmalı’ tartışmasını başlattı.

Konut fiyatlarında rekor artışın yaşandığı Türkiye’deyse iktidar, bu gidişatı durduracak adımları atmayı başaramadı. Antalya gibi yerlerde yaşayanlar, yabancılara konut satışının kısıtlanmasını istiyor. Bununla ilgili internette açılmış bir imza kampanyası da var.

Tüketici dernekleri ve bazı sektör temsilcileri yabancıya konut satışı yasağının fiyatları ve kiraları ulaşılabilir bir seviyeye çekeceğini savunuyor. Bazı sektör temsilcileri ise buna karşı çıkarak yasağın 10-15 milyar dolarlık döviz girişini durduracağını söylüyor.