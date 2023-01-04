Tüketici dernekleri: Yabancıya konut satışı kısıtlanmalı

Tüketici dernekleri, Türkiye’de yabancılara getirilecek konut kısıtlamasının ev fiyatlarını düşürüp vatandaşlara katkı sağlayacağı görüşünde.

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Kanada, vatandaşlarının yaşadığı ev bulma sorunu nedeniyle 1 Ocak 2023’ten itibaren yabancılara konut satışlarını iki yıl boyunca yasakladı. Kanada’nın hamlesi, ‘Türkiye’de de benzer bir uygulama olmalı’ tartışmasını başlattı.

Konut fiyatlarında rekor artışın yaşandığı Türkiye’deyse iktidar, bu gidişatı durduracak adımları atmayı başaramadı. Antalya gibi yerlerde yaşayanlar, yabancılara konut satışının kısıtlanmasını istiyor. Bununla ilgili internette açılmış bir imza kampanyası da var.

Tüketici dernekleri ve bazı sektör temsilcileri yabancıya konut satışı yasağının fiyatları ve kiraları ulaşılabilir bir seviyeye çekeceğini savunuyor. Bazı sektör temsilcileri ise buna karşı çıkarak yasağın 10-15 milyar dolarlık döviz girişini durduracağını söylüyor.

‘Kısıtlama vatandaşlara katkı sağlar’

Nasıl Bir Ekonomi’den Leyla İlhan’a konuşan Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Türkiye’de yeni konut arzında büyük sıkıntı yaşanıyor. Bundan dolayı da talep fazla, talep yüksek olunca da fiyatlar olağanüstü arttı. Dolayısıyla alınacak tedbirlerden biri de yabancıya konut satışının kısıtlanması olabilir” dedi.

Getirilecek kısıtlamanın konut alımlarında bir miktar düşmeye neden olmasının mümkün olduğunu dile getiren Ağaoğlu şöyle konuştu: “Belki sadece lüks konutlar için satış imkanı sunulabilir. Yabancıya satıştan dolayı bir gelir kaybı olsa da her demokratik sosyal devlette öncelik kendi vatandaşınadır. Dolayısıyla dışardan sağlanacak gelirin temel amacı da yurttaşlarının refahı ve huzuruna yönelik olmalı. Böyle bir kararın ülkemiz vatandaşlarına katkı sağlama ihtimali vardır.”

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, cari açığı kapatmak için yabancıya konut satışının doğru olmadığını belirterek Kanada’nın yabancıya konut satışını durdurmasının doğru bulduklarını belirtti.

Prof. Hepşen: Piyasayı dolaylı olarak yükseltiyor

Yabancıların toplam satışlar içindeki payının adetsel olarak az olmasına karşın piyasada dolaylı bir etki yarattığını vurgulayan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen şunları söyledi: “Yabancı 400 bin dolar ve üzerinde bir mülk satın alıyorsa, bunun yarattığı çarpan etkisi oluyor. O binada oturan kişiler de mülklerini satışa çıkardığında, bu noktaya çekiyorlar. Dolayısıyla toplam konut satışları içindeki payı yüzde 5, bu bir şey değil denilse de, emsal yaratarak dolaylı etki ediyor.”

Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak ise farklı görüşte. Kanada’daki önlemlerin konut fiyatlarında düşüş sağlamadığını öne süren Bucak, “Eğer Kanada modeli bizde uygulanırsa markalı konut projelerinin satışında düşüş yaşanabilir. Bu da, yıllık 10-15 milyar dolarlık bir döviz girişini durdurmak anlamına gelir” dedi.