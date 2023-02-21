Kılıçdaroğlu ‘not alanlar’a seslendi: Şov yapmayı bırakın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremle ilgili eleştirileri ‘not ettiğini’ belirten iktidar ortaklarına ”Şov yapmayı bırakın, yardımları halka ulaştırın” diye seslendi.

Fotoğraf: CHP

Depremin üçüncü gününde bölgeye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eksiklikleri dile getirenlere ‘namussuzlar’ diyerek çıkışmıştı. Erdoğan, eleştirilerle ilgili ”Sonra hesaplaşacağız” demişti.

AKPSsözcüsü Ömer Çelik de iktidara yönelik eleştirilerle ilgili ”Şimdilik not ediyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Son olarak kervana bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kervana katıldı: “Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Ve bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir.”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara şöyle seslendi: ”Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın!”