Kılıçdaroğlu mesajını Demet Akalın üzerinden verdi: Anlayın artık

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP mitinginde konser verdiği için şarkıcı Demet Akalın’ı hedef gösteren bir paylaşıma yorum yaptı.
“Demet Akalın, İzmir’deki AKP mitinginde konser verdi. Arşiv unutmayacak” diye bir gönderiyi alıntılayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Bu bizim inandığımız değil. Bu dil AK Parti’dir. Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize. Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık!”
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