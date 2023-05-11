Kılıçdaroğlu, ilk turdan emin: Kazanıyoruz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda kazanacaklarını söyledi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlıyor.

Küçükkaya’nın “Seçimi kazanıyor musunuz” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu “Kazanacağız” dedi. “Birinci turda mı” diye sorusunu sürdüren Küçükkaya’ya, Kılıçdaroğlu “Elbette birinci turda” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

*Eğitimde de şampiyonlar ligi kuracağız. Öyle bir sistem kuracağız ki aileler benim çocuğum iyi eğitim alıyor diyecek.

*Seçimi iki kesim belirleyecek: Gençler ve kadınlar. Hiçbir evladımızın beslenme çantası olmayacak, yemeğini okulda yiyecek. Kadın ‘gelirim yok, güvencem yok’ diye bir kaygıya kapılmasına gerek kalmayacak. Aile sigortasıyla gelir güvencesi sağlayacağız. Hiç kimseyi bu topraklarda aç yatırmayacağım. Mutfaktaki yangını, ekonomik krizi en iyi bile kadınlar. Kadınlar bu sistemi değiştirecek.

*Gençler zaten öyle bir baskı altında hissediyorlar ki kendilerini onlar özgürlük istiyorlar. Onlar rahat bir dünya istiyorlar. Mezun olduklarında iş istiyorlar, aş istiyorlar, annelerine, babalarına muhtaç olmak istemiyorlar. Daha iyi bir yaşam standardı istiyorlar.