Kılıçdaroğlu, Gaffar Okkan’ın mezarını ziyaret etti: Devlet helalleşmek zorunda

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır emniyet müdürüyken öldürülen Gaffar Okkan’ı mezarı başında ziyaret etti.

Fotoğraf: Twitter

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin HÜDA-PAR’ın cumhur ittifakına katılmasından sonra gelmesi dikkat çekti.

HÜDA-PAR, ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün siyasi uzantısı. 1990’lardaki faili meçhul cinayetlerde de parmağı olan Hizbullah, özellikle Gaffar Okan cinayeti nedeniyle yeniden gündemde.

Tartışmalar devam ederken Okkan’ın mezarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

“Rahmetli Gaffar Okkan’ın mezarına gittim, dua ettim. İzin vermeyeceğiz diye söz verdim. Ailesine de gideceğim. Devlet, bu onurlu polisi, bu güzel kalpli evladıyla da helalleşmek zorunda. Hele şimdi…”

Rahmetli Gaffar Okkan’ın mezarına gittim, dua ettim. İzin vermeyeceğiz diye söz verdim. Ailesine de gideceğim. Devlet, bu onurlu polisi, bu güzel kalpli evladıyla da helalleşmek zorunda. Hele şimdi… pic.twitter.com/9iOTT04rAD — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 25, 2023

HÜDA-PAR’ın geçmişi

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.

Ancak 2004’te serbest kalan örgüt üyeleri Mustazaflar ile Dayanışma Derneği’ni kurmuştu. Dernek, Hizbullah’a yakın bulununca kapatılmıştı. 2012’ye gelindiğindeyse bu örgüt elemanları HÜDA-PAR’ı kurup silahsız siyasete başladı.

Örgütün amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da var. 1990’larda sokak ortasında cinayetler işleyen, insan kaçırıp işkenceyle öldüren ve faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu belirtilen Hizbullahçı bazı isimler, 2019 yerel seçimler öncesi tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilmiş, konu Meclis gündemine de gelmişti.