Kılıçdaroğlu: En acı günde bile küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar

Deprem bölgesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dönüşte Serbest Piyasa Kurulu’nu (SPK) ziyaret edeceğini söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde resmi açıklamaya göre 3 bin 549 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Borsa İstanbul’daysa işlemlere devam edilirken BIST100 endeksi yüzde 8,6’lık değer kaybıyla 4.505,34 puana geriledi ve iki kez devre kesici uygulandı.

Sık sık manipülasyon konusunda SPK’yı uyaran Kılıçdaroğlu, ‘soyulan yatırımcıların’ haklarını koruma sözü vermişti.

Kılıçdaroğlu borsada bugünkü durumu eleştirerek bölgeden döndükten sonra SPK’yı ziyaret edeceğini söyledi: “Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller!”