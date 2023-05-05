Kılıçdaroğlu, dokuz maddede anlattı: Engelliler ve aileleri için vaatler

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli yurttaşlar ve aileleri için vaatlerini dokuz maddede anlattı.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan ‘Engelliler ve Aileleri’ notuyla yayınladığı videoda şunları dedi:

*Sevgili halkım, bugün nüfusumuzun en az yüzde 7’sini oluşturduğunu tahmin ettiğimiz engelli kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Bakın, tahmin ettiğimiz diyorum çünkü elimizde resmi veri yok.

*Devlet, engellilere dair istatistik tutmuyor. Elindeki bu yüzde 7 oranı 2011 yılının verisi. Yani tam 12 yıl önceki veri. Devlet tarafından yok sayılmanın en net hali budur. Tüm engellilerin verilerini içeren güncel bir veri tabanı oluşturulmadan hak temelli kamusal hizmet başlayamaz. Sadece bu bile, bu iktidarın milyonlarca insanımızı birey olarak değil, detay olarak gördüğünün ispatı.

‘Hükümet, seçim yatırımlarını dağıtırken bile engellilere cimri davrandı’

*Hükümet, seçim yatırımlarını dağıtırken bile engellilere cimri davrandı. Ne engelli aylıklarını insani seviyelere çekti, ne de engelli işsizliğine doğru düzgün çözüm üretti. Peki onun yerine ne yaptı?

*“Bay Kemal şunu yaptı, Bay Kemal bunu yaptı, vay şöyle dedi, yok bununla görüştü” diye bir sürü iftira attı durdu. Dahası, engellilere ve ailelerine, “Bay Kemal gelirse, aylıklarını kesecek” dediler. “Bakım desteği kesilecek, yardımlar kesilecek” dediler. Be iftiracılar, be yalancılar.

‘Belediyelerimizin yaptıklarına baksınlar, görürler’

*Oysa bunun yalan olduğunu anlamak çok kolay. Belediyelerimizin yaptıklarına baksınlar, görürler. Belediyelerimiz sosyal yardımları tam dört katına çıkardı. Evet, tam dört katına. Peki bizim iktidarımızda var olan yardımların üstüne ne konulacak?

Dokuz maddede hızla aktarıyorum:

1. İlk iş engelli yoksulluğuna el atacağız. Engelli aylıkları ve bakım yardımları için enflasyonu dikkate alacak şekilde kanun çıkaracağız. Bu aylıkları ve yardımları asla enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yardımlar öyle Bay Kemal’in de iki dudağına bakmayacak, net kanun olacak.

‘Gelir desteğini ailedeki kadının banka hesabına yatıracağız’

2. Gelir desteğini ailedeki kadının banka hesabına yatıracağız. Evde engellisi olan veya yaşlıya bakım hizmeti veren kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Aile destekleri sigortası kapsamında kadınlar emeklilik hakkı kazanacak.

3. Protez ve ortezlerin Sosyal Güvenlik Kurumu katkı paylarını ve malzeme desteklerini günün şartlarına göre güncelleyeceğiz.

4. Engelli vatandaşlarımızın akülü ve manuel tekerlekli araçlarının tamir, bakım ve onarımını ücretsiz olarak yapan atölyeler kuracağız. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerimiz bu hizmeti başarılı bir şekilde uyguluyorlar. Artık Türkiye’nin her yerine yayacağız bunu.

‘Kamuda 12 bin engellinin atamasını yapacağız’

5. Dijital dönüşümü ve uzaktan çalışma imkanlarını dikkate alarak kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları dolduracağız. Kamuda 12 bin engellinin atamasını yapacağız.

6. Down sendromlu çocukların hayata katılımı ve ailelerinin destek alması için altyapıyı hızla güçlendireceğiz.

7. Engelli raporlarında keyfi değerlendirmelerin büyük mağduriyetler yarattığını biliyoruz. Biz, adil ve etkin bir sağlık kurulu raporları yönetmeliğini hayata geçireceğiz. Keyfi rapor çilesi kesinlikle son bulacak.

‘Okulları engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek tasarlayacağız’

8. Bakın, engelliler en temel haklardan olan eğitimden de mahrum kalıyorlar. Sadece yüzde 6 buçuğu lise, yüzde 2.6’sı üniversite mezunu. Çünkü engelliler için eğitim de engellerle dolu. Biz okulları engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek tasarlayacağız. Engelli çocukların örgün eğitim dışındaki rehabilitasyon hizmetini ayda en az 40 saate çıkaracağız ve en önemlisi.

9. Engellilere yönelik ayrımcılığı sona erdirmek için yeni hukuki düzenlemeler yapacağız. Bu ülkede engelliler artık eşit yurttaşlar olarak hak ettikleri gibi insanca yaşayacak. Yani özetle, tüm yaşlılar ve tüm engelliler için de baharlar gelecek. Sana söz.