Kılıçdaroğlu: Deprem bölgesinden dönüşte SPK başkanının istifasını isteyeceğim

Deprem bölgesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinden dönüşte Serbest Piyasa Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün istifasını isteyeceğini söyledi.

Fotoğraf: CHP

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde resmi açıklamaya göre 20 bin 213 kişi hayatını kaybederken enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin ilk günü Borsa İstanbul’daysa işlemlere devam edilirken BIST100 endeksi yüzde 8,6’lık değer kaybıyla 4.505,34 puana geriledi ve iki kez devre kesici uygulanmıştı.

Sık sık manipülasyon konusunda SPK’yı uyaran Kılıçdaroğlu, ‘soyulan yatırımcıların’ haklarını koruma sözü vermişti.

Kılıçdaroğlu borsada depremin ilk günkü durumunu eleştirerek bölgeden döndükten sonra SPK’yı ziyaret edeceğini söylemişti: “Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller!”

Kılıçdaroğlu, bugün Twitter’dan şunları yazdı: “SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım. Ancak deprem bölgesine dönmem gerekiyordu. Dönüşte SPK’ya gidip başkanının istifasını isteyeceğim. Ayrıca bölgedeki küçük yatırımcının zararının hemen tazminini ve tüm küçük yatırımcılar için zarar tespit soruşturması talep edeceğim.”