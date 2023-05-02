Kılıçdaroğlu: Bu iş ilk turda biter

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “14 Mayıs günü yüzde 60 oyla 13’üncü Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bu iş ikinci tura kalmaz, ilk turda biter” dedi.

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Seçimlere 12 gün kaldı. Dört cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimlerde, anketler ikinci tur ihtimaline de işaret ediyor.

Sözcü’den Emin Özgönül’e konuşan Kılıçdaroğlu’ysa ilk turda kazanacağından emin: “14 Mayıs günü yüzde 60 oyla 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bu iş ikinci tura kalmaz, ilk turda biter. Gençlere güveniyorum. Seçimin kaderini onlar belirleyecek. 5 milyon 300 bini aşkın genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençler mevcut düzenden memnun değil. Parlamentoda çoğunluğu alacağız ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi de getireceğiz. Bugünkü ucube sistem ile TBMM’nin işlevi yok edildi, milletvekilleri siyaset bile yapamıyor, halkın taleplerini gündeme getiremiyor, atanmış bakanlar telefonlarına çıkmıyor.”

’15 Mayıs sabahı alacağımız yükün farkındayız’

Kılıçdaroğlu, 15 Mayıs sabahı nasıl bir yük alacaklarının farkında olduklarını belirterek, şunları söyledi: ”Ekonominin de çıkmaz içinde olduğunu biliyoruz. İktidarda kalmak için Türkiye’yi, insanımızı, geleceğimizi feda ediyorlar. Merkez Bankası, Saray’ın kasası oldu. Düzlüğe çıkmak için bizim bir yıla ihtiyacımız var. Demokratik yollarla bunları gönderip, her kuruşun hesabını topluma veren anlayışı egemen kılacağız. Bu seçimde demokrasi oylanacak: Bu ülkede demokrasi olsun mu olmasın mı? Mutlaka sandığa gidin, oy kullanın. Vicdanının sesini dinleyerek oy kullanın.”