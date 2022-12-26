Kılıçdaroğlu: ‘Adayı, seçim kararından sonra açıklama’ eğilimi var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘altılı masa’da cumhurbaşkanı adayının seçim kararı alındıktan sonra açıklanması yönünde bir eğilimin olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, ‘altılı masa’daki eğilimi anlattı. (CHP)

Kılıçdaroğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği tarafından dün bir otelde düzenlenen ‘Milli Birlik ve Beraberlik’ toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, burada gazetecilerin ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Bir katılımcının aday olması halinde kendisine destek vereceğini söylemesine Kılıçdaroğlu, şöyle karşılık verdi:

*Altı lider bir arada, birlikte cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Şu anda böyle bir çalışma hiç olmadı ‘altılı masa’da ancak kamuoyunun beklentisi nedeniyle seçilecek cumhurbaşkanı adayının nitelikleri belirlendi ve o bir bildiriyle kamuoyuyla paylaşıldı.

*Onun dışında önce şu anda hükümet programı üzerinde çalışıyoruz. 5 Ocak’ta tekrar toplanacağız, hükümet programı ortaya çıkacak.

*Neyi nasıl yapacağız, yargıda, sağlıkta, sporda, bilimde, teknolojide, üniversitelerde dokuz başlık ve 72 alt başlıkta bu konular üzerinde çalışılıyor.

*Sanıyorum 5 Ocak’taki toplantıya ilk metinler gelmiş olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin de kendi aramızda tartışmalarını yapıyoruz, bu da sanıyorum önümüzdeki zaman diliminde belli olur.

*Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı alındıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var kendi aramızda konuştuğumuzda. Bu eğilime şu ana kadar hepimiz katıldık. Bir arkadaşımız dillendirdi ‘Böyle yapalım‘ diye, biz de ‘Olur‘ dedik.

‘Tek aday, çok aday konuşulmadı’

Programda söz alan eski AKP Kırıkkale milletvekili Kemal Albayrak, “Cumhurbaşkanlığı adaylığında oy vermeyeceğimiz kesim belli, oy vereceğimiz kesim burası” dedi.

Albayrak’ın “‘Altılı masa’ tek bir aday çıkarırsa, hep beraber el ele verir çalışırız” sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Tek aday, çok aday bilmiyorum, konuşulmadığı için bir şey diyemiyorum. Diğer liderler adına konuşmak da bana yakışmaz ama hedef şu, belirlediğimiz adaya bütün vatandaşlarımızın oy vermesini isteriz. Altı genel başkan da adayın arkasında durursa, bu sorun kendiliğinden büyük ölçüde çözülmüş olur.”