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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: 15 Mayıs’ta Atatürk bütün dünyaya bir mesaj verecek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gençler için yayınladığı videoda “15 Mayıs’ta Atatürk bütün dünyaya bir mesaj verecek” dedi.

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