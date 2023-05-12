Kılıçdaroğlu: 15 Mayıs’ta Atatürk bütün dünyaya bir mesaj verecek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gençler için yayınladığı videoda “15 Mayıs’ta Atatürk bütün dünyaya bir mesaj verecek” dedi.
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