Kiev’de arka arkaya patlamalar

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

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Telegram hesabından, Obolon ve Svyatoşin semtlerinde patlama sesi duyulduğu paylaşımı yapan Kliçko, “Svyatoşin semtinde bir mağaza binasında yangın çıktı” dedi.

Patlamaların meydana gediği noktalara itfaiye ve arama kurtarma ekipleri gönderildiğini aktaran Kliçko, mevcut bilgilere göre patlamalar sonucu can kaybı olmadığını kaydetti.

Kiev Şehri Askeri İdaresi’nden yapılan açıklamada ise başkentte hava savunma sistemlerinin çalıştığı belirtildi.

Ukrayna basınına göre ise gece yarısında Kiev ve bazı bölgelere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendi.