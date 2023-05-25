Diken

Yaramazlara biraz batar!

KHK’yla ihraç edilen Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul görevine iade edildi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen Eğitim-Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul görevine iade edildi.

Nejla Kurul. Fotoğraf: ANKA

OHAL döneminde yayınlanan 686 sayılı KHK’yla görevinden ihraç edilen barış akademisyeni ve Eğitim-Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, göreve iade edildiğini duyurdu.


Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Kurul, şunları söyledi: “Sevgili dostlar! 686 sayılı KHK’yla haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilmiştim diğer kamu emekçileri gibi. Ankara 21. İdare Mahkemesi bu hukuksuz işlemin iptaline karar verdi, göreve iade edildim. Kimsenin KHK keyfiyetiyle karşılaşmayacağı bir ülke için mücadeleye devam!”

İhraç edilen akademisyenler: İdeolojileri boşa çıkaran mafyatik bir düzen var

SON HABERLER

Yapay zeka etkisi: Nvidia hisseleri fırladı

Çip üreticisi Nvidia hisseleri, açıklanan bilançonun beklentilerin çok üzerinde olması ve yapay zeka sektöründe kullanılan çiplerin arzının artırılacağına yönelik açıklamalar sayesinde yüzde 28 yükseldi.