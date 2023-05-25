KHK’yla ihraç edilen Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul görevine iade edildi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen Eğitim-Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul görevine iade edildi.

Nejla Kurul. Fotoğraf: ANKA

OHAL döneminde yayınlanan 686 sayılı KHK’yla görevinden ihraç edilen barış akademisyeni ve Eğitim-Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, göreve iade edildiğini duyurdu.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Kurul, şunları söyledi: “Sevgili dostlar! 686 sayılı KHK’yla haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilmiştim diğer kamu emekçileri gibi. Ankara 21. İdare Mahkemesi bu hukuksuz işlemin iptaline karar verdi, göreve iade edildim. Kimsenin KHK keyfiyetiyle karşılaşmayacağı bir ülke için mücadeleye devam!”