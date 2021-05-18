‘Keşke Yahudilerin yaptığına tepki verseydin’ eleştirisine Can Bonomo’dan yanıt: Irkçısınız çocuklar

Şarkıcı Can Bonomo, Instagram’daki paylaşımına “Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz” diye yorum yazan bir kullanıcıya “Sizler ırkçısınız çocuklar” deyip uzun bir yanıt yazdı.

Fotoğraf: Facebook

Instagram sayfasında SMA hastası bir çocuğun tedavisi için şapkasını açık artırmaya çıkaran Sefarad Yahudisi şarkıcı Bonomo, İsrail’in Filistin’e saldırılarına gönderme yapan bir kullanıcının yorumuyla karşılaştı.

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Bonomo, İsrail asıllı değil ‘İspanyol kökenli bir Türk’ olduğunu belirterek, “Bunların hiçbiri beni tanımlayan şeyler değil” diye ekledi.

“Dünyayı Instagram’dan değiştirmeye çalıştığınız için geri kalan hiçbir şeyi takip edemiyorsunuz” diyen müzisyen, şöyle devam etti: “Sosyal medya hesaplarında bayrak koyduğunuz zaman elinizden geleni yapmış olduğunuzu varsayıyor ve vicdanınızı rahatlatıyorsunuz. İşin b.ktan kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor. Bir azınlığı köşeye sıkıştırmakta, ona zorbalık etmekte beis görmüyorsunuz.”

Bonomo’nun paylaşımının tamamı şöyle: “İsrael asıllı biri değilim ben, İspanyol kökenli bir Türk’üm. Bunların hiçbiri beni tanımlayan şeyler değil, ırk ve coğrafyayla kafayı bozmuş mikro insanlar bana hatırlatmadığı sürece, gün içerisinde aklıma dahi gelmiyor. Filistin’de yaşamını yitiren masum insanlar ve çocuklarla ilgili fikirlerimi belirttim. Daha önce de belirtmiştim. Dünyayı Instagram’dan değiştirmeye çalıştığınız için geri kalan hiçbir şeyi takip edemiyorsunuz sanıyorum. Sizler ırkçısınız çocuklar. Bu dünyanın problemi sizlersiniz. Eğitimsiz, cahil ve ırkçı olmanız bu dünyanın en büyük sorunu. Sosyal medya hesaplarında bayrak koyduğunuz zaman elinizden geleni yapmış olduğunuzu varsayıyor ve vicdanınızı rahatlatıyorsunuz. İşin b.ktan kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor. Bir azınlığı köşeye sıkıştırmakta, ona zorbalık etmekte beis görmüyorsunuz. İnsanlığa biraz değer veriyorsanız gerçek yetişkinler olana, insanı etnik kimliğiyle, denk geldiği coğrafyayla değil, salt insanlığıyla tanıyıp tartmaya başlayana kadar çürük fikirlerinizi kamu nezdinde beyan etmeyin; aksiyon almayın. Bunu 100 sene önce başarabilmiş olsaydık zaten konuşmuyor olurduk bunları şimdi.”