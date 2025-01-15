Kerimcan Durmaz'ın 'inancı tam': Adalet er ya da geç yerini bulacak

‘Yasadışı bahise teşvik’ suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz “Adaletin er ya da geç yerini bulacağına olan inancım tam” dedi.

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7 Ocak’ta tutuklanan Durmaz, görüşüne giden ablası Neşe Fişek aracılığıyla mesaj gönderdi. Fişek, kardeşinin mesajını sosyal medyada paylaştı:

“Sevenlerime, bu zorlu süreçte, bana olan sevginiz ve desteğiniz için hepinize minnettarım. İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına olan inancım tam.

Hepinizin duaları, güzel dilekleri ve içten mesajları bana güç veriyor. Bu sevgi ve destek sayesinde dimdik ayakta duruyorum. Sizlerin yanımda olduğunu bilmek, bu süreci daha kolay atlatmamı sağlıyor.

Lütfen moralinizi yüksek tutun. Sizlerin sevgisi ve inancı, benim en büyük motivasyonum. Bu süreci, birlikte atlatacağız. Hepinizi çok seviyorum ve en kısa zamanda yeniden buluşacağımıza inanıyorum.”