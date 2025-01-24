Kerimcan Durmaz'ın beş yıl üç aya kadar hapsi istendi

Yasadışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın bir yıl üç aydan beş yıl üç aya kadar hapsi istendi.

İstanbul başsavcılığının yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarda yasadışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada Durmaz da gözaltına alınmıştı. Fenomen 8 Ocak’ta tutuklanmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan araştırma raporuna yer verilen iddianamede, Durmaz’ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nca izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan, yasadışı bahis ve kumar siteleri-uygulamalarının reklam filminde oynadığının tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca iddianamede Durmaz’ın, yasadışı bahis ve kumarı teşvik ederek, toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirmesi sebebiyle topluma zarar verdiği ileri sürüldü, Durmaz’ın en üst sınırdan ceza alması talep edildi.

‘Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçunu işlediği gerekçesiyle Kerimcan Durmaz hakkında bir yıl üç aydan beş yıl üç aya kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.