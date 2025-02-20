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Yaramazlara biraz batar!

Kerimcan Durmaz için tahliye kararı

‘Yasadışı bahise teşvik’ suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz için tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığı yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla, yasadışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Durmaz da soruşturma kapsamında 7 Ocak’ta gözaltına alınmıştı.


Durmaz, 7258 sayılı ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’na muhalefet etmekle suçlanıyordu. 8 Ocak’ta sosyal medya ünlüsü tutuklanmıştı.

Habertürk’ün haberine göre Durmaz hakkında tahliye kararı verildi.

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