‘Yasadışı bahise teşvik’ suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz için tahliye kararı verildi.
İstanbul başsavcılığı yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla, yasadışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Durmaz da soruşturma kapsamında 7 Ocak’ta gözaltına alınmıştı.
Durmaz, 7258 sayılı ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’na muhalefet etmekle suçlanıyordu. 8 Ocak’ta sosyal medya ünlüsü tutuklanmıştı.
Habertürk’ün haberine göre Durmaz hakkında tahliye kararı verildi.