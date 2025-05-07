Kenya'da karınca toplayan Belçikalılara ceza

Kenya’da ‘hobi amaçlı’ karınca toplayan iki Belçika vatandaşına 7 bin 700 dolar ceza kesildi.

Fotoğraflar: KWS

Yerel basındaki habere göre Kenya’nın Nakuru bölgesindeki operasyonda, 19 yaşındaki Belçika uyruklu Lornoy David ve Seppe Lodewijckx gözaltına alındı.

Nakuru’da çıkarıldıkları mahkemede 7 bin 700 dolar (yaklaşık 297 bin lira) ceza kesilen David ve Lodewijckx, 5 bin karıncayı ‘hobi amaçlı topladıklarını’ öne sürdü.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) yetkilileriyse söz konusu karıncaların Avrupa ve Asya’daki egzotik hayvan pazarlarına gönderilmek üzere toplandığını duyurdu.

Toplanan karıncalar arasında Doğu Afrika’ya özgü ve ekolojik değeri yüksek türlerden ‘messor cephalotes’ de bulunuyor.

İki genç para cezasını ödememeleri halindeyse bir yıl hapis cezasına çarptırılacaklar.

Uzmanlar, karıncaların doğal yaşam alanlarından çıkarılmasının yerel ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyarıyor.