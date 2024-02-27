Ken, Oscar töreninde!

Ryan Gosling, Oscar töreninde ‘I’m just Ken’ performansını canlı sahneleyecek!

Ryan Gosling / Barbie filmi / Warner Bros. Pictures

Geçen yıla damga vuran filmlerden biri kuşkusuz ‘Barbie’ydi. Filmin en ikonik anlarından biri ise Ryan Gosling’in ‘I’m just Ken’ şarkısındaki performansıydı. Hatta ‘I’m just Ken’ en iyi şarkı dalında Oscar adaylığı kazanan iki ‘Barbie’ parçasından biri.

Aylardır bu unutulmaz performansın Oscar gecesinde yeniden canlandırılıp canlandırılmayacağına dair spekülasyon yapılıyordu.

Oscar gecesine günler kala müjdeli haber geldi: Ryan Gosling, Oscar’da ‘I’m just Ken’i canlı performansla sahneleyeceğini resmen doğruladı.

Oscar adaylıklarının açıklanmasından beri feminist bir filmde sadece bir erkek adayın parlatılması tartışma yaratsa da Oscar komitesi bundan pek etkilenmiş gibi durmuyor.