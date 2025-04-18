Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: İki kişi tutuklandı

İzmir’de Kemalpaşa Belediyesi’ne düzenlenen ‘kamu harcamalarında usulsüzlük’ operasyonunda iki kişi tutuklandı.
Belediye geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Gülşen konseri organize etmiş, etkinlik Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle yapılmamıştı.
Kemalpaşa başsavcılığı, konserle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.
Soruşturma kapsamında dün beş şüpheli ‘iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B. ve organizasyon şirketi yetkilisi S.P. savcılığın talebi üzerine çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediye personeli S.K. ile B.B. adli kontrolle serbest bırakıldı.