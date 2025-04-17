Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: Beş gözaltı

İzmir’de Kemalpaşa Belediyesi’ne düzenlenen ‘kamu harcamalarında usulsüzlük’ operasyonunda biri başkan yardımcısı beş şüpheli gözaltına alındı.
Belediye geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Gülşen konseri organize etmiş, ancak Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle etkinlik iptal edilmişti.
Kemalpaşa başsavcılığı, konserle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.
Soruşturma kapsamında beş şüpheli hakkında ‘iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri’ suçlamasıyla yakalama kararı verildi.
Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturmasında açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P gözaltına alındı.