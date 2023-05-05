KEİPA’da Ukraynalı delegeden Rus delegeye yumruk

Ankara’da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) zirvesinde Ukraynalı bir delege Rus delegeye yumruk attı.
Dün bir otelde düzenlenen zirvede Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva’nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti, Timofeeva’nın arkasına geçerek bayrak ve aşırı milliyetçi örgüt Sağ Sektör (Pravıy Sektor) flamasını açtı ve Rusya aleyhine sloganlar attı.
Rus heyetinin, Ukraynalıların eylemine engel olmaya çalışmasıyla iki taraf arasında kısa bir arbede çıktı.
Ukrayna Delegasyonu Başkanı Anna Purtova, Timofeeva’nın konuşması boyunca koltuğunu boş bıraktı.
Daha sonraysa Olesandır Marikovski adlı delege, Timofeeva’nın videokonferans yoluyla katıldığı bir söyleşi sırasında Rus delegenin arkasına geçerek Ukrayna bayrağı açtı.
O anları Facebook’tan paylaşan Marikovski, elindeki bayrağı alan Rus delegeyi arkadan gelerek yumrukladı.