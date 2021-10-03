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Yaramazlara biraz batar!

KDK: Bursu kendisinden habersiz krediye çevrilen öğrencinin mağduriyeti giderilsin

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), derslerinde başarısız olduğu gerekçesiyle aldığı bursu kendisinden habersiz krediye dönüştürülen ve borçlandırılan öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi.

AA’nın KDK kararından aktardığına göre bir üniversite öğrencisi 2015’te üniversiteye başladıktan sonra burs/kredi almak için başvurdu ve burs almaya hak kazandı. Bursunu aylık belirlenen günlerde almaya devam ederken 2015-2016 öğretim yılının sonu itibarıyla başarısız olduğu gerekçesiyle bir sonraki eğitim yılının başlangıcından itibaren bursu kendisine bildirilmeden borçlanma karşılığı verilen öğrenim kredisine çevrildi. Mezun olduktan sonra 27 bin lira borç çıkarıldı.


Bunun üzerine öğrenim süresi boyunca burs aldığını düşündüğünü belirterek borcun silinerek mağduriyetinin giderilmesini istedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ise ilgili yönetmelik kapsamında işlemin yapıldığı gerekçesiyle öğrencinin istemini reddetti.

Öğrenci, sorunun çözülmesi için KDK’ya başvurdu.

KDK, öğrencinin üç dönem hazırlık sınıfı eğitimine kayıt yaptırdığı gerekçesiyle bursunun krediye çevrildiğini, bu süreçte üniversite tarafından ilgili idareye öğrencinin başarısız olduğuna dair bildirimde bulunulmadığını tespit etti ve söz konusu işlemin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.

Bakanlık, kararın değerlendirilmeye alındığı ve ilgili genel müdürlük tarafından yönetmelik çalışmalarının devam ettiği yönünde KDK’ya bildirimde bulundu.

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