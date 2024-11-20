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Yaramazlara biraz batar!

‘Kayyım’ protestosu: Ali Yerlikaya’yı bütçe komisyonuna sokmamaya çalıştılar

‘Kayyım’ atamalarını protesto eden muhalefet milletvekilleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı bütçe komisyonuna sokmamaya çalıştılar.

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30 Ekim sabahı gözaltına alınan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmış, yerine Beyoğlu kaymakamıyken vali yardımcısı yapılan Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı.


Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım sabahı kayyım atanmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın 2025 bütçe görüşmeleri öncesinde arbede çıktı.

Kayyım atamalarını protesto eden muhalefet milletvekilleri Yerlikaya’yı bütçenin görüşüleceği salona sokmamaya çalıştı.

Yerlikaya’nın salona girmeye çalışırken bir kameraya vurduğu görüldü.

Fotoğraf: AA

Salonda da kavga çıkmasının ardından görüşmeye bir süre ara verildi.

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