Kayseri’de piyasaya ‘karışımlı akaryakıt’ sürdüğü öne sürülen üç kişiye gözaltı

Kayseri’de 25 ton karışımlı akaryakıt hazırlayarak piyasaya sürdüğü öne sürülen üç şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, R.Y, M.P. ve M.T.P’nin karışımlı akaryakıt hazırlayarak depoladığı ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde depo olarak kullanılan adrese operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin kullandığı kamyonu da inceleyen ekipler, operasyonda 25 ton karışımlı akaryakıt ve bunun yapımında kullanılan aparatlar buldu.
Polis, üç kişiyi gözaltına aldı, kamyona da el konuldu.