Kavga sırasında TV ve hoparlörü 50’nci kattan attı; yedi hafta hapis cezası aldı

Singapur’da, kocasıyla henüz evli değilken kavga sırasında ona ait televizyon ve hoparlörü binanın 50’nci katındaki dairenin balkonundan atan bir kadın yedi hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Singapur’da, Kanada Uluslararası Okulu’nda öğretmenlik yapan Perulu Lluen Saenz Maria Isabel (49), 28 Şubat 2020’de, erkek arkadaşıyla kavga ettiği sırada balkondan fırlattıkları nedeniyle kimse yaralanmadı. Isabel, başkalarının sağlığını tehlikeye atmak suçundan hüküm giydi.

Geçen yıl 21 Şubat’ta, erkek arkadaşı, Isabel’i aldattığını itiraf etti. Isabel’in onu affetmesini rica etti ve cinsel yolla bulaşacak bir hastalığı olup olmadığını araştırmak amacıyla test yaptırmayı kabul etti. Isabel de ilişkiye devam kararı aldı. Bir hafta sonra akşam yemeğine çıktılar. Perulu öğretmen yemekte kendisini kiminle aldattığını sordu, yanıtını aldı ve eve döndüler. 54 katlı binanın 50’nci katındaki eve döndüklerinde Isabel erkek arkadaşını ona yalan söylemekle suçlayıp gitmesini istedi ve aksi takdirde eşyalarını atmakla tehdit etti. Ve, dediğini yaptı. Balkona çıkıp TV, hoparlör ve soundbar’ı fırlattı. Erkek arkadaşı ‘savaş alanı’na dönen evdeki kalan eşyalarını topladı ve daireyi terk etti.

Güvenlik durumu polise bildirdi. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Isabel’in hakkında dava açıldı. Haziran 2021’de 1000 dolar ödeyerek zararını tazmin ettiği erkek arkadaşıyla evlenen Isabel hapse girmekten kurtulamadı.

Avukatı, müvekkilinin dava sürecinde işinden istifa ettiğini belirterek, “Zaten ağır bir bedel ödedi. Artık bu ülkede öğretmenlik yapamaz. İkili sorunlarını çözdü evlendiler. Artık ona sadık bir kocası var” dedi. Hakim ise kamu sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle yedi hafta hapis cezası verdi.

Çiftin, Singapur’dan ayrılıp başka bir ülkeye yerleşmeyi düşündükleri belirtildi.