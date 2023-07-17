Kavala’nın tahliyesini isteyen hakim Ağrı’ya gönderildi

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın tahliyesi yönünde oy kullanan hakim Sercan Karagöz İstanbul’dan Ağrı’ya gönderildi.

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HSK, adli ve idari yargıda yaz kararnamesini yayımladı. 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Ayrıca Yargıtay’a da 40 tetkik hakimi ve dört savcı atandı.

ANKA’nın haberine göre deprem bölgesine ilişkin de atamalar yapıldı ve yeni mahkemeler açıldı. Mevcut mahkemelere ilave olarak beş ağır ceza mahkemesi, 39 asliye hukuk mahkemesi, 11 tüketici mahkemesi ve dokuz sulh hukuk mahkemesi faaliyete geçirilecek.

Ayrıca 20 ilin başsavcısı da değişti. Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van başsavcılarının görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

Dikkat çekici iki atama

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan’ın da görev yerinde değişikliğe gidildi. İzmir Karşıyaka Hakimi olan Pehlivan, Adana Hakimi olarak görevlendirildi. Evrensel gazetesine 2017 yılında verdiği bir röportajdaki açıklamaları nedeniyle disiplin cezasına çarptırılan Pehlivan, konuyu AİHM’e taşımıştı. AİHM de Pehlivan’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmişti.

Gezi davasında Osman Kavala’nın tahliyesi yönünde oy kullanan İstanbul Ağır Ceza Hakimi Sercan Karagöz’se heyetten alınmıştı. Karagöz şimdi de Ağrı’ya hakim olarak görevlendirildi.