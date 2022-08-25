Kate Moss ‘güzellik ve wellness’ markası kurdu

Britanyalı modelin kendi adından esinlenerek ‘Cosmoss‘ adını verdiği marka 1 Eylül’de faaliyete geçecek.

Kate Moss Cosmoss’un tanıtımını gölde çıplak yüzdüğü bir videoyla yaptı. Videoya ‘Beni Cosmoss’a doğru takip edin’ (Follow me to Cosmoss) diyen bir dış ses eşlik etti. Hesap 24 saat içinde 20 binden fazla takipçiye ulaştı.

İncecik bacakları, küçük memeleri ve ‘kusurlu’ güzelliğiyle 2000’lerde süpermodellik kavramına yeni bir boyut kazandıran Kate Moss’un özellikle ‘wellness’ merakı biliniyor. Moss boş zamanının hatırı sayılır bir kısmını wellness merkezlerinde geçiriyor. Her sene geldiği merkezlerden biri de Bodrum’daki LifeCo.

Web sitesinden abonelere bülten göndermek için kayıt almaya başlayan Cosmoss şimdiden Gwyneth Paltrow’un 2008’de kurduğu Goop‘a rakip olarak gösterilmeye başlandı.