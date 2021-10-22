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Yaramazlara biraz batar!

Kate Beckinsale: Yüksek IQ kariyerimde handikap oldu

Britanyalı oyuncu Kate Beckinsale, yüksek IQ’ya sahip olmanın Hollywood’daki kariyerinde handikap oluşturduğunu düşündüğünü söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Ülkesinin dünyaca ünlü saygın eğitim kurumu Oxford Üniversitesi’nde Fransız ve Rus edebiyatı okurken üçüncü sınıfta oyunculuk için bırakan Beckinsale, Howard Stern’e verdiği röportajda IQ puanının 152 olduğunu açıkladı.


Bu üstün zekalılar arasında yer aldığı anlamına geliyor. ABD’deki, sağlık bilgileri sağlayıcısı web sitesi Healthline’a göre toplumdaki bireylerin ortalama IQ puanı 85-115 arasında. Beckinsale gibiler toplumun en üst seviyedeki grubunu, yüzde 1’ini oluşturuyor.

Ancak Paramount+’ta yayınlanan ‘Guilty Party’de rol alan Beckinsale’in söylediklerine bakılırsa yüksek IQ onun kariyerinde ve özel yaşamında bir ödülden çok engel teşkil etti. Bu konuda sohbet ettiği her doktorun, her tanıdığının, “Yüzde 30 daha az zeki olsaydın daha mutlu olurdun” dediğini anlatan oyuncu, üstün zekasının kariyerine etkisini ise şu sözlerle anlattı: “Kariyerimde IQ’mun yardımını görmedim. Aslında tam tersine bir handikap oluşturmuş olabileceğini düşünüyorum.”

Yaşıtlarının yakaladığı başarıyı yakalayamamasında yüksek IQ puanının etken olduğunu düşünen, 1990’lardan beri ABD’de yaşayan Beckinsale’in, ‘Prisoner’s Daughter’ adlı son filmini çekerken beli sakatlanmış, geçen ay hastanede tedavi görmüştü.

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