Kasiyerlikten zirveye: Zoe Saldana tarihe geçti

Zoe Saldana, rol aldığı dört filmi gişede iki milyar dolardan fazla kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Fotoğraf: Reuters

‘Avatar: Suyun Yolu’, kâr etmesi için kritik eşik olarak gösterilen iki milyar dolarlık gişe barajını geçerken, yönetmen James Cameron gişe rekortmeni 10 filmden üçünde imzası olan tek yönetmen oldu.

Ancak Cameron’ı farklı kategoride de olsa ‘gişe başarısıyla’ oyuncu Zoe Saldana geçti.

Avatar serinisinde ‘Neytiri’ karakterini canlandıran Zoe Saldana, tarihin en çok izlenen filmlerinin dördünde rol alarak zirveye çıktı.

44 yaşındaki oyuncu Avatar serisini dışında Marvel Evreni‘ndeki ‘Gamora‘ rolüyle ilk ona girmeyi başardı.

Saldana, 2 milyar 799 milyon dolar ile tüm zamanların en çok izlenen ‘Yenilmezler: Son Oyun’ ve 2 milyar 52 milyon dolar ile beşinci sıradaki ‘Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı’ filmlerinde rol aldı.

Zirveye giden yol

19 Haziran 1978’de ABD’nin New Jersey eyaletinde dünyaya gelen Zoe Yadira Zaldana Nazario’nun annesi Porto Riko’dan, babası ise Dominik Cumhuriyeti’nden. New York’da büyüyen Zoe, 9 yaşındayken babasını trafik kazasında hayatını kaybetti. Bunun üzerine annesi Zoe’yi ve kız kardeşini alarak Dominik Cumhuriyeti’ne taşındı. Burada bale eğitimi alan Zoe, ABD’ye geri döndüklerinde lisede tiyatro programlarında yer aldı ve oyunculuk kursuna gitti. Aynı zamanda 1990’ların ortalarında Burger King‘de kasiyer olarak çalıştı.

Oyunculuk eğitimi aldığı sırada televizyonda küçük rollerde görünen Zoe, daha sonra ‘Anamaria’ karakteriyle ‘Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti’ filminde rol aldı. Bu rolle tanınan oyuncu asıl çıkış yaptığı ve dünya çapında tanınmasını sağlayan rolleri Star Trek’teki ‘Uhura’ ve Avatar’daki ‘Neytiri’ oldu.

Zoe, daha sonrasında ‘Star Trek Into Darkness’ ve ‘Guardians of the Galaxy 1-2’ filmlerinde de rol aldı. 2016’da Cynthia Mort’un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Nina’ filminde efsane jazz sanatçısı Nina Simone’u canlandırdı. Aynı yıl Ben Affleck’in yönettiği ve oynadığı ‘Live by Night’ filminde rol aldı.

Zoe, 2013’ten beri yapımcı Marco Perego Saldana ile evl, çiftin iki çocuğu var.