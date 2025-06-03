Kaş açıklarını istilacı Kızıldeniz türleri kuşattı

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında yapılan gece ve gündüz dalışlarında Kızıldeniz göçmeni balon balıkları ile uzun dikenli deniz kestanesinin yayıldığı gözlemlendi.

Fotoğraflar: AA

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, Kaş açıklarında Kızıldeniz göçmeni istilacı türlerin yayılımını görüntüledi.

Su altındaki canlıların yaşamlarını kayda alan Ceylan, AA muhabirine, şu açıklamayı yaptı:

“Aslan balığına çok az rastladık ancak balon balıkları ve uzun dikenli deniz kestanesi yayılımı inanılmaz boyutta artmış. Koruma altındaki orfozların artması, aslan balığı türlerinde ciddi azalış yaratmıştı. Bizim için ilginç bir diğer kayıt da teknelerden denize bırakılan yemek artıklarının balon balıkları için ciddi menü oluşturması oldu.”

Bu görüntüleri görmenin her yerde mümkün olmadığını belirten Ceylan, “Muazzam zenginliğe sahibiz, bu açıdan mutluyuz” dedi.