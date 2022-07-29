Dünyaya en çok zarar veren iki istilacı tür

Bilim insanları, dünyaya en çok ekonomik zarar veren iki istilacı türü açıkladı. Bu ikisinin zararı diğer tüm istilacı türlerinkinden fazla.

Amerikan boğa kurbağası. Fotoğraf: National Geographic

Amerikan boğa kurbağası ve Latince adı ‘Boiga irregularis’ olan yılanın 1986’dan beri yerküreye maliyeti 16,3 milyar dolar (292,48 milyar lira) oldu. Pasifik Adaları’nda kontrolsüz bir şekilde yayılan yılanın tek başına maliyeti 10,3 milyar dolar (184,82 milyar lira).

Araştırmalarının sonuç ve değerlendirmelerini Scientific Reports adlı bilimsel yayın organında kaleme alan bilim insanları, elde ettikleri bu verilerin söz konusu iki istilacı türle mücadelede yardımcı olacağını umduklarını dile getirdi.

Boiga irregularis. Fotoğraf: urbanreptiles.com.au

Uzmanlar, adaların ekolojik sistemlerinin daha büyük risk altında olduğunu, istilacı türlerin bölgeye has hayvanlar ve bitki türleri açısından daha büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Büyük Okyanus’taki adalardan Guam’da, ‘Boiga irregularis’in elektrik kablolarına sürtünerek elektrik kesintileri ve arızlara, dolayısıyla ekonomik zarar neden olduğunu örnek gösterdi.

Avrupa’da sayıları artan, boyu 30 santimetre ağırlığı yarım kiloyu bulan Amerikan boğa kurbağasının yayılmasını önlemek için yüksek maliyetli projeler uygulanıyor.

‘Neredeyse her şeyi’ yiyen kurbağalara karşı alınan önlemlerden biri göllerin, göletlerin, süs havuzlarının kenarına çit koymak.