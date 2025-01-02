Karşılıksız çek oranı beş yıl sonra ‘rekor’ kırdı

Karşılıksız çek oranı aralıkta yüzde 2,7’ye çıkarak son beş yılın rekorunu kırdı.

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BloombergHT’nin aktardığına göre Merkez Bankası’nın (MB) yayınladığı Takasbank verilerinde kasımda karşılıksız çek adedi 11 bin 480 iken aralıkta 24 bin 729 adede yükseldi. Yani yüzde 115,4 arttı.

Karşılıksız çek tutarı da 8,24 milyar liradan 17,39 milyar liraya çıktı.

Karşılıksız çek adeti. Grafikler: MB

Aralıkta karşılıksız çek tutarının toplam ibraz edilen çek tutarına oranı yüzde 2,7 olarak kaydedildi. Bu oranla Eylül 2019’dan bu yana karşılıksız çek oranında rekor kırıldı.