Karısını, uyurken yatağına kobra bırakarak öldürmüştü: Cezası belli oldu

Hindistan’da, uyurken yatağına kobra bırakarak karısını öldüren ve pazartesi günkü duruşmada suçlu bulunan adam iki kez müebbet ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Kerala eyaletinde yaşayan Sooraj Kumar (27) engelli karısı Uthra’yı (25) öldürmek için kobra satın almış ve Mayıs 2020’de onu öldürmüştü.

Mart 2020’de de aynı yolla karısını öldürmeye çalışmış, ancak yılan sokması sonrasında hastaneye kaldırılan genç kadın kurtulmuştu ve taburcu edilince anne-babasının yanına taşınmışlardı. Uthra Kumar’ın cansız bedenini 7 Mayıs’ta yatağında bulan ailesi, vücudundaki ısırıklardan şüphelenmiş, kocasının mallarını üzerine geçirmeye çalıştığını fark etmiş ve durumu polise bildirmişti. Kumar, eşinin ölümünden birkaç hafta sonra tutuklanmıştı. Kobrayı satın aldığı kişi mahkemede onun aleyhine şahitlik etmişti. Savcı idam cezası istemişti.

Pazartesi, cinayet dahil birden fazla suçtan hüküm giyen Kumar’ın cezasının bugün açıklanacağı belirtilmişti.

Kerala eyaletinin Kollam bölgesindeki mahkemenin hakimi Kumar’a ‘birini zehirleme’ suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. İlk olarak bu 17 yıl için hapis yatacak. İki kez de müebbet hapse mahkum edildi. Birinin gerekçesi ‘cinayet’ ikincisininki ‘öldürmeye teşebbüs.’ Kumar, ayrıca, 500 bin rupi (60 bin lira) para cezasına çarptırıldı.

Avukatlar, iki kez müebbet hapis cezasının nadiren verildiğine dikkat çekti.