Karantinada olması gerekirken otomobiliyle yarış yapıp bir yayayı yaralayan kişi yakalandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde karantinada olması gerekirken otomobiliyle yarış yapan ve bir yayayı yaralayıp kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Adalet Mahallesi Manas Bulvarı’nda 27 Eylül’de yarış yapan iki otomobilden biri, Hüseyin B.’ye çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Hüseyin B, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarını dinledi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

H.B.’nin ağır yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsünün E.Ç. olduğu, kaza yaptığı gün karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Yakalanan E.Ç. hakkında, Covid-19 kurallarını ihlalden işlem yapıldı, daha sonra karantina sürecini tamamlaması için evine gönderildi.

Yaralanan Hüseyin B.’nin tedavisi sürüyor.