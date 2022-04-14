Karamollaoğlu’ndan ‘üçüncü ittifak’ açıklaması: Yanlış anlaşılmış

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir” sözüne açıklık getirdi: “Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik.”

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Karamollaoğlu, Karar Tv’de dün katıldığı programda şunları demişti: “Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. üçüncü ittifak olabilir.”

”Cumhur ittifakı’ fitne derdinde’

Saadet Partisi lideri bugün, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek Twitter üzerinden şunları yazdı: “Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, ‘ittifak içinde ittifaklar’ olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik.

Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, ‘ittifak içinde bir ittifak’ içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur. Ayrıca ben, seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Tekrar ifade ediyorum; şu anda seçim sath-ı mailine girmedik. Ama sanki seçim sath-ı mailine girmişiz gibi, partilerden görüş almak istiyorlar; bunun da doğru olduğu kanaatinde değilim.

Çok değil, birkaç ay sonra bu konuları daha rahat konuşabiliriz. Çok açık ifade ediyorum: ‘Cumhur ittifakı’ bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, ‘Acaba fitne çıkarabilir miyiz’ derdindeler. Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz!”

Yeni seçim yasası

Yeni seçim yasasıyla yüzde 10’luk seçim barajının yüzde 7’ye indirilirken, seçim kurullarının yapısı ve ittifaka katılan siyasi partilerin milletvekili hesaplama sistemi de değişti. Yasa cumhurbaşkanına seçim yasaklarıyla ilgili muafiyet getirdi.

Siyasi yorumculara göre ittifak sistemine müdahaleyle, az oy alan siyasi partilerin ittifakla ilgili hesaplarının değiştirilmesi hedefleniyor.