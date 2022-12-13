Karaismailoğlu: Esenboğa’ya üçüncü pisti yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’na üçüncü pistin yapılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu. (AA)

Hükümet, Esenboğa Havaalanı’nın işletme ihalesini, TAV’ın süresinin dolmasına iki buçuk yıl kala 20 Aralık’ta yenileyecek.

Karaismailoğlu, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, 20 Aralık’ta gerçekleşecek ihale ile 2025’ten itibaren 25 yıllık işletme süresinin belirleneceğini söyledi.

Karaismailoğlu, “Orada yapılacak 200 milyon euroluk bir yatırım var. İhaleyle hem şu kadar yatırım yapacaksın, hem de burayı 25 yıl işletince bana ne vereceksin diyeceğiz” dedi.

İhaleyi alan şirketin TAV’ın işletme süresi dolana kadar hazırlıklarını yapmış olacağını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle dedi: “Esenboğa’ya üçüncü pisti yapacağız. Ayrıca ilave kule yapılacak, eski pistin tamiratları da gerçekleştirilecek.”