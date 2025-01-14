Kar ve karla karışık yağmur geliyor: Meteoroloji altı ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) altı ilde kar, karla karışık yağmur ve kuvvetli yağış bekliyor. İzmir’e de sarı kod uyarısı verildi.

Fotoğraf: AA

MGM’nin son tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinde aralıklı yağış tahmin ediliyor.

Yağışların Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Yozgat ve Gümüşhane çevreleriyle gece saatlerinde Bursa’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kıyı Ege’yle Balıkesir’in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İzmir ve Muğla’da da yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MGM ayrıca İzmir’i sarı kodla uyardı.

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle:

Hafif: 1-5 kg/m²

Orta Kuvvette: 6-20 kg/m²

Kuvvetli: 21-50 kg/m²

Çok Kuvvetli: 51-75 kg/m²

Şiddetli: 76-100 kg/m²

Aşırı: 100 kg/m² üzeri

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.