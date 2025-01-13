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Yaramazlara biraz batar!

Marmara ve Kuzey Ege'ye fırtına uyarısı

Marmara ile Kuzey Ege’de öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Fotoğraf: AA


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Kuzey Ege’nin kuzeyinde rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Marmara denizindeyse rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına Marmara’da akşam saatlerinden sonra, Kuzey Ege’de de gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

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