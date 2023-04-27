‘Kar ve Ayı’ filmine ABD’den ödül

Selcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi ‘Kar ve Ayı’, 66’ncı San Francisco Uluslararası Film Festivali’nde ‘Yeni Yönetmenler Ödülü’nü kazandı.

Dünya prömiyerini 47’nci Toronto Uluslararası Film Festivali’nde, Türkiye prömiyerini ise Antalya Film Festivali’nde yapan ‘Kar ve Ayı’, festivalin ilk veya ikinci filmlere açık olan ‘Yeni Yönetmenler’ başlıklı uluslararası bölümünde gösterildi.

Ergun, çalışması özgün sanatsal duyarlılık ve vizyon sergileyen yönetmene verilen yarışmanın büyük ödülüne layık görüldü.

Jüri, gerekçeli kararında; ‘Ergun’un atmosfere, gerilime ve karakter gelişimine keskin ve incelikli bakışını yansıttığını ve onun hassas yönetimi sayesinde filmin ana karakteri Aslı’nın, bitmek bilmeyen bir kışta gerçeği ararken izleyicinin de onunla birlikte ürperdiğini’ belirtti.

Merve Dizdar ve Saygın Soysal’ın başrollerinde yer aldığı, psikolojik gerilim unsurları taşıyan ‘Kar ve Ayı’da, kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin oradaki erk ilişkileri, sır ortaklıkları ve şüpheyle yüzleşme hikayesi anlatılıyor.