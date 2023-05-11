Kapalıçarşı’da altın akını: Satışlar iki katına çıktı

Kapalıçarşı esnafı, son haftalarda altın satışlarının iki katına çıktığını dile getirdi.

Fotoğraf: AA

İktidarın ekonomi politikalarına uyum sağlamak için Merkez Bankası, ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Ancak bu politika, piyasada ikili bir durum yarattı. Örneğin Kapalıçarşı’daki döviz fiyatıyla, MB’nin ilan ettiği arasında farklar var. Bankaların döviz alım satımları arasındaki fark da açıldı.

Benzer durum altında da yaşanıyor. MB, rezervleri eridiğinden dolayı piyasaya müdahale etmek için altın satmaya başlamıştı. Gram altındaki makas da 100 TL’ye kadar yükseldi.

Ekonomim’den Yener Akdeniz’e konuşan Kapalıçarşı esnafı, son haftalarda altın satışlarının iki katına çıktığını dile getirdi. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık da, çarşı dışındaki faaliyet noktalarında da ramazanın ikinci haftasından itibaren talebin hızlandığına dikkat çekerek satışların yüzde 30 arttığını söyledi.

Habere göre, EYT tazminatını ve bayram ikramiyesini alanlar parasını altınla değerlendiriyor. Enflasyondan korunmak ve seçim sonrası beklenen yukarı yönlü hareket de altın satışlarını artırıyor.

Türkiye’de rekor talep

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk çeyreğinde toplamda 9 milyon 888 bin 350 adet altın üretildi. 2022’nin ilk çeyreğindeyse toplam altın üretimi 2 milyon 421 bin 672 adet olmuştu. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre üretimde yüzde 408 artmıştı.

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre de altın talebinde rekor artış var. Bloomberg HT’nin aktardığı rapora göre konseyin ilk çeyrek raporunda Türkiye’nin külçe ve sikke formunda altın yatırımının 50 tonluk rekor seviyeye ulaştığı bildirilmişti.

Çok okunan YSK siyah noktalı pusulalar hakkında karar verdi: Geçerli sayılır

İsviçre de, ocakta Türkiye’ye 3,6 milyar dolarlık (68 milyar TL) 58,3 ton altın göndererek, 2012’den beri Türkiye’ye aylık en büyük ihracatını yapmıştı.