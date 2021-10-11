Kanser hastaları ve hastalığı yenenlere özel seks ürünleri mağazası

Britanya’da, kanseri yenen iki kişi, kemoterapi ve radyoterapi içeren tedavi süreçlerinin cinsel yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla internette ‘seks ürünleri mağazası’ açtı. Daily Mail gazetesinin haberine göre seks oyuncakları, losyon gibi ürünlerin satıldığı mağaza ülkede bir ilk.

Paraben içermeyen bir yağ. Fotoğraf: Sex with Cancer

Brian Lobel ve Joon-Lynn Goh kansere yakalanıp hastalığı yendi. Kendi yaşadıklarından yola çıkan ikili, kanseri yenen bir grup tasarımcı ve sanatçıdan da destek alarak ‘Sex with Cancer’ (Kanserle Seks) adlı, internet üzerinden satış yapan mağazayı kurdu. Başkent Londra merkezli ‘Sh! Womens Emporium’ adlı mağaza, bir grup hasta, hemşire, seks oyuncağı alanında uzman, psikoseksüel terapi uygulayan isimlerin ortaklığıyla kurulan sanal mağazanın hedefi müşterilerine, ‘mümkün olduğu kadar zevk almayı ve azami çokyönlülüğü’ sağlayacak imkanları sunmak.

Mağaza için çoğu özel tasarlanan ürünler kanser hastaları ve hastalığa yakalanıp yenen kişilere yöneltilen 200 sorunun yanıtları dikkate alınarak üretildi.

Ürünlerin kemoterapi ve radyoterapi gibi kanser hastalarına sıklıkla uygulanan yöntemlerin neden olduğu kilo kaybı, yorgunluk, libido eksikliği, vajina kuruluğu, artan enfeksiyon riski, erektil disfonksiyonun (sertleşme bozukluğu) aralarında olduğu olumsuz etkilerine çare olması hedefleniyor. Kanser ameliyatları sonrasında vücudunda iz kalan veya bazı doku veya organları alınanların yaşadığı duygusal travmalara karşı ürünler de bulunuyor. Kurucular, Brian Lobel ve Joon-Lynn Goh sadece hastalığı geride bırakanların değil hastalıkla yaşamaya devam edenlerin de hedef kitlesi olduğunun altını çiziyor.

Ürün listesinden birkaç örnek vermek gerekirse değnek vibratör, prostat ve perine masajı yapacak aletler, vibratör, nemlendirme özelliği olan özel yağlar satışa sunuluyor.

Sanal mağazanın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: “Kanser konusundaki, toplumda yaygın olan diyaloglarda hep bedenin yeni normalini sevmek yerine normale dönmek ifadesi kullanılıyor. Bir de tıbbi anlamda test edilmedikleri için doktorlar tarafından önerilemeyen seks oyuncaklarını teşvik etme önünde engel var… Bütün bunlar iyi seks için fırsatların kaçırılmasına sebebiyet veriyor. Sex with Cancer, hastaları odak noktası alarak onlara seks konusunda pozitif profesyonel destek sunmayı amaçlıyor.”