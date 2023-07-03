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Yaramazlara biraz batar!

Kanada, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini yasakladı

Kanada Sağlık Bakanlığı, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini ve hayvanlar üzerinde test edilmediğini kanıtlamayan kozmetik ürünlerin satışını yasakladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bakanlığın resmi internet sayfasındaki açıklamada, ‘Bill C-47 Gıda ve İlaç Yasası’nın hem kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini hem de hayvan testi verilerine dayanan ürünlerin satışını yasaklayacak şekilde değiştirildiği belirtildi.


Açıklamada, uygulamayla Kanada’nın hayvanlar üzerinde kozmetik testleri yasaklayan Avrupa Birliği, Avustralya, Britanya ve Güney Kore saflarına katıldığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Kanada Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos, şunları dedi: “Kanadalılara satın aldıkları ürünlerin zulüm içermediğini garanti etmekten gurur duyuyoruz. Daha fazla hayvanın kozmetik testlerden dolayı acı çekmemesi ve ölmemesi için güvenli, zulüm içermeyen alternatifler keşfetmek üzere uzmanlar ve uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz.”

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